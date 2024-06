Résultat des législatives à Saint-Sauveur-d'Émalleville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 43,81% pour la liste de Jordan Bardella à Saint-Sauveur-d'Émalleville il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est placée en tête des européennes 2024 à Saint-Sauveur-d'Émalleville. L'extrême droite a séduit 43,81% des votes, contre Valérie Hayer à 14,15% et Raphaël Glucksmann à 11%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Sauveur-d'Émalleville lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Saint-Sauveur-d'Émalleville au cours de la présidentielle avec un score de 30,56% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,49% et 17,96% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,09% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,49% contre 54,51%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel il y a deux ans Aux législatives en 2022 à Saint-Sauveur-d'Émalleville, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,68% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,37% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (54,52%). Marie-Agnès Poussier-Winsback remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Saint-Sauveur-d'Émalleville : un éclairage démographique Quel portrait faire de Saint-Sauveur-d'Émalleville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 226 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 35 entreprises, Saint-Sauveur-d'Émalleville offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,74% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 48,45% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 238,17 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Sauveur-d'Émalleville, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Saint-Sauveur-d'Émalleville : quel était le niveau d'abstention aux précédentes législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Sauveur-d'Émalleville ? La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, seraient de nature à faire augmenter la participation à Saint-Sauveur-d'Émalleville. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,17% des électeurs de la localité, contre un taux d'abstention de 23,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,79% au premier tour et seulement 53,79% au deuxième tour. Quel député remplacera Marie-Agnès Poussier-Winsback dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime ?