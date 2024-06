En direct

19:43 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Saint-Viâtre ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Viâtre, le binôme Nupes avait en effet enregistré 9,98% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 11,5% à Saint-Viâtre pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 2,23% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,04% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 17% cette fois.

18:42 - À Saint-Viâtre, le RN peut y croire Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait s'élever à environ 28% à Saint-Viâtre. Une estimation qui semble logique compte tenu des électeurs également grappillés par le parti dans la zone ces dernières années et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Viâtre il y a trois semaines Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière peut donc sembler plus que jamais sensé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Viâtre, à 33,95%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 15,96% et Raphaël Glucksmann à 11,5%.

14:32 - 34,27% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Saint-Viâtre L'élection du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,4% contre 34,27% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,96% et 9,01% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 45,58% contre 54,42%.

12:32 - À Saint-Viâtre, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Lors des dernières législatives à Saint-Viâtre, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 20,15% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 36,04% pour Pascal Bioulac (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,87%). C'est donc Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les données démographiques de Saint-Viâtre révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Viâtre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,75% et une densité de population de 13 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (33,42%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 552 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,78%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 20,89%, comme à Saint-Viâtre, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Saint-Viâtre ? Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur déterminant de ce scrutin législatif à Saint-Viâtre. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,87% au premier tour. Au deuxième tour, 51,57% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Viâtre pour les législatives 2024 ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,15% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 76,28% au premier tour, ce qui représentait 762 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français pourrait entre autres pousser les électeurs de Saint-Viâtre à s'intéresser plus fortement à l'élection.