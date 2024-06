Résultat des législatives à Saint-Vigor-d'Ymonville : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Vigor-d'Ymonville, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée, glanant 42,45% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 10,66% et Valérie Hayer à 10,06%.

L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait accumulé 30,13% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,39% et 17,79%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,39% contre 49,61%).

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Vigor-d'Ymonville : ce qu'il faut savoir

Quelle influence la population de Saint-Vigor-d'Ymonville exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,11% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 463 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,48%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vigor-d'Ymonville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,88% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.