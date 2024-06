En direct

19:52 - À Sainte-Suzanne, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? La Nupes était absente aux dernières législatives à Sainte-Suzanne. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 48,51% des bulletins. La gauche s'inclinait en revanche au second tour puisque c'est Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers extrême gauche ) qui l'emportaitAux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 5,57% à Sainte-Suzanne. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (13,37%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,33%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (23,09%) le 9 juin. Soit une somme de 44% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à Sainte-Suzanne ces dernières années Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Parmi les indicateurs saillants, on remarque que Sainte-Suzanne compte parmi les rares zones où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,84% lors du scrutin européen du 9 juin contre 30,87% il y a cinq ans. Une situation qui diffère de ce qui est apparu à l'échelle nationale, avec environ huit points de plus pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Un 29,84% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sainte-Suzanne le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui arrive désormais. Si on se penche sur le détail, 1451 votants de Sainte-Suzanne se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a séduit 29,84% des suffrages devant Léon Deffontaines à 23,09% et Manon Aubry à 13,37%.

14:32 - Sainte-Suzanne avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Elément saillant : le RN avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Sainte-Suzanne que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait accumulé 26,84% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37,29%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,84% et Emmanuel Macron avec 16,19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 64,93% contre 35,07%).

12:32 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Sainte-Suzanne ? Analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Avec 4,82% à Sainte-Suzanne, le RN avait été devancé par les 48,51% du binôme Divers gauche au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Divers extrême gauche (54,36% contre 45,64% pour le RN). C'est en revanche Alexandre Laï-Kane-Cheong (Divers extrême gauche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Sainte-Suzanne La structure démographique et socio-économique de Sainte-Suzanne façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Dans l'agglomération, 23,11% des résidents sont des enfants, et 15,31% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2086,59 euros par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (31,4%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (10,43%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, évalué à 7,43% à Sainte-Suzanne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Participation à Sainte-Suzanne : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des consultations politiques passées ? Lors des dernières élections européennes, 26,53% des personnes en âge de voter à Sainte-Suzanne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 28,22% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 36,38% au premier tour. Au second tour, 39,0% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Suzanne ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,38% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 50,24% au premier tour, ce qui représentait 9 468 personnes.