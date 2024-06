En direct

19:50 - À Salbris, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 11,76% à Salbris. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 20% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,19% des bulletins dans la commune.

18:42 - Qui peut vaincre le Rassemblement national à Salbris ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà solide à Salbris entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,34%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,81%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella à 38,81% à Salbris le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Salbris, avec 38,81% des votes (739 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,92%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,76%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Salbris lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Salbris avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la leader du RN écrasait le match avec 30,62% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,9% et 15,31% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 8,61% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 50,73%, devant Emmanuel Macron à 49,27%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Salbris Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national arrivait en première position à Salbris au début des élections législatives 2022. C'est en effet Roger Chudeau qui se classait en pôle position au premier tour avec 24,92% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,87%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,13%.

11:02 - Salbris : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Salbris peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,21%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,24%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 818 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,44% et d'une population étrangère de 7,53% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Salbris mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 44,98% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - Salbris : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Salbris. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,86% au premier tour et seulement 46,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Salbris ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,83% au sein de la commune, contre une participation de 72,78% au deuxième tour, ce qui représentait 2 829 personnes. Les appels à contrer l'extrême-droite seraient de nature à ramener les habitants de Salbris vers les urnes.