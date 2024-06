Résultat des législatives à Sarrebourg : premiers chiffres de l'élection 2024

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN arrive à près de 20% à Sarrebourg ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - 26,75% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Sarrebourg

Le choix du président de la République est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sarrebourg lors du premier tour de la présidentielle avec 26,75%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,06%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,75% et 8,08% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,71% contre 54,29%.