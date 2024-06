Résultat des législatives à Sarreguemines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 19% et 22% à Sarreguemines lors de ce premier tour L'autre interrogation de ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Pour le premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 19,84% des bulletins dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 9,78% à Sarreguemines début juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le RN à Sarreguemines Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de chiffres. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à environ 30% voire plus à Sarreguemines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Sarreguemines le 9 juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sarreguemines, avec 37,59%, soit 2313 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 15,52% et Raphaël Glucksmann à 9,78%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Sarreguemines en 2022 ? La cité de Sarreguemines s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste l'emportait avec 30,08% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,96% et 19,19% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,05% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,25% contre 50,75%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Sarreguemines ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Sarreguemines, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 22,34% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 27,47% pour Nicole Trisse (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains avec 60,45%. C'est ainsi Vincent Seitlinger (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

11:02 - Dynamique électorale à Sarreguemines : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Sarreguemines se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 20 624 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 895 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,86% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 2 189 résidents étrangers, soit 10,65% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 647 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,48%, révélant une situation économique précaire. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Sarreguemines écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Sarreguemines : les législatives débutent L'une des grandes inconnues des législatives sera indiscutablement l'étendue de la participation à Sarreguemines (57200). Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 36,03% au premier tour et seulement 34,22% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Sarreguemines pour les législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 14 158 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 65,23% avaient pris part au vote. La participation était de 64,76% au premier tour, c'est-à-dire 9 169 personnes.