Résultat des législatives à Saveuse : l'élection 2024 en direct

37,6% pour la liste RN à Saveuse le 9 juin dernier En deux ans, ce fragile équilibre a été annihilé, au niveau national comme au niveau local. 37,6% des voix ont en effet cheminé vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Saveuse, face à Valérie Hayer à 22,4% et Raphaël Glucksmann à 12%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi pas moins de 188 votants de Saveuse.

Emmanuel Macron en tête à Saveuse lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Saveuse avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,63%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 39,05% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,92% et 7,78% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 35,92% contre 64,08%.

Ensemble en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Saveuse En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saveuse, cumulant 19,25% des votes sur place, contre 34,29% pour Barbara Pompili (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (67,18% contre 32,82% pour le RN). Barbara Pompili remportait donc ce scrutin sur place.

Comprendre l'électorat de Saveuse : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population de Saveuse sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 18,37% des résidents sont des enfants, et 33,93% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 457 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,71%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,0%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saveuse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,87% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

Saveuse : retour sur l'abstention aux dernières législatives À Saveuse (80470), l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,65% au premier tour et seulement 47,47% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 20,79% au second tour. Les jeunes affichent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?