Résultat des législatives à Savigny-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Savigny-sur-Orge pour ces élections législatives ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 13,86% à Savigny-sur-Orge début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 36% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives en 2022, à Savigny-sur-Orge, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,25% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Savigny-sur-Orge Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des éléments se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Savigny-sur-Orge entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Savigny-sur-Orge le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives sera peut-être comparable avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 2928 habitants de Savigny-sur-Orge passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 26,41% des voix devant Manon Aubry à 16,51% et Raphaël Glucksmann à 13,86%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Savigny-sur-Orge lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Avec 17,4%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Savigny-sur-Orge au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,23% et 26,69% des suffrages. Et La candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,71% contre 65,29%.

12:32 - Quel verdict à Savigny-sur-Orge pour la majorité aux législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour ces législatives 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Avec 14,59% à Savigny-sur-Orge, le RN avait été devancé par les 33,01% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription de l'Essonne. Au deuxième tour, c'est encore Robin Reda qui remportera le plus de votes, avec 54,05% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Savigny-sur-Orge Dans la ville de Savigny-sur-Orge, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 19,32% des résidents sont des enfants, et 6,5% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (73,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 10 380 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,52% et d'une population étrangère de 16,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Savigny-sur-Orge mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,69% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux de participation aux législatives à Savigny-sur-Orge : ce qu'il faut retenir Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Savigny-sur-Orge (91600) ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Pour le premier tour de la présidentielle, 23,79% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 28,98% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,63% au premier tour. Au deuxième tour, 51,64% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Savigny-sur-Orge ? Quel député se substituera à Robin Reda dans la 7ème circonscription de l'Essonne ?