19:52 - Une prévision de 22% à 25% pour le Nouveau Front populaire à Sedan Une autre interrogation de ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,74% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 10,34% à Sedan. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 11,43% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,23% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 25% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement avancé à Sedan Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des éléments se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Sedan entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 25% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Sedan le 9 juin dernier ? Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Sedan, avec 40,16% des électeurs (1588 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,02%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 11,43%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Sedan au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national s'imposait avec 31,04% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,37% et 23,94% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,82% des voix. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 51,13%, devant Emmanuel Macron à 48,87%.

12:32 - Jean-Luc Warsmann (Divers droite) en tête lors des législatives 2022 à Sedan Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice clé au moment des élections qui se jouent. Avec 17,97% à Sedan, le RN avait été devancé par les 42,13% du binôme Divers droite au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription des Ardennes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Divers droite avec 29,75% contre 70,25% pour les vainqueurs. Jean-Luc Warsmann remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Sedan façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale législative, Sedan se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 16 608 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 024 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 16,02% des résidents sont des enfants, et 28,66% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 823 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,83%, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,84 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 28,33%, révélant une situation économique tendue. Finalement, Sedan incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Sedan : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des élections antérieures. Lors des dernières élections européennes, sur les 9 286 inscrits sur les listes électorales à Sedan, 55,99% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,0% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,15% au premier tour et seulement 62,4% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.