Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 36% ou plus à Selles-Saint-Denis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du parti d'extrême droite prenait les devants avec 36,76% au 1er tour contre 25,8% pour Emmanuel Macron et 11,76% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 9,09% des voix. Marine Le Pen elle conservait son avantage au second tour avec 55,57%.

Les enjeux locaux de Selles-Saint-Denis : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Selles-Saint-Denis, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,41%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 521 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,59%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Selles-Saint-Denis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,45% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.