La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une portion. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Selles-sur-Cher, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,18% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 10,09% à Selles-sur-Cher. Mais ce sont 20% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,44%), de l'EELV Marie Toussaint (2,91%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,37%).

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Selles-sur-Cher. Le bulletin a enregistré 43,63% des voix, soit 644 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 15,24% et Raphaël Glucksmann à 10,09%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Selles-sur-Cher : un regard sur la démographie locale

La structure démographique et socio-économique de Selles-sur-Cher définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 15,45% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 179 habitants/km² et 34,34% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1930,05 € par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,59% et d'une population étrangère de 8,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Selles-sur-Cher mettent en avant une diversité de qualifications, avec 11,86% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.