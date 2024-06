Résultat des législatives à Sermoise-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini première avec 31,94% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sermoise-sur-Loire. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,65%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,8% des voix. Au 2e tour, face à Macron, la patronne du RN s'était aussi imposée avec 50,94%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir

Regarder le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette méthode a aussi ses biais… Il y a deux ans, lors des législatives à Sermoise-sur-Loire, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 27,19% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 32,12% pour Perrine Goulet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,79%. Perrine Goulet s'imposait donc finalement sur place.