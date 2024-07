Résultat des législatives 2024 à Mèze : les premiers chiffres du 2e tour

À Mèze, la participation est l'une des clés du scrutin législatif 2024. Les résidents de Mèze ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 71,24%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,63% au premier tour et 48,29% au second tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 9 575 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,69% étaient allées voter. La participation était de 79,08% au premier tour, ce qui représentait 7 572 personnes. Les jeunes générations manifestent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Mèze ?

17:29 - Mèze : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et le contexte socio-économique de Mèze contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,38%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (68,85%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 4 668 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,83%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,54%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,16%, comme à Mèze, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.