Résultat des législatives 2024 à Loupian (34140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Loupian pour ces élections législatives 2024 ? Avec 28,06% des votes au niveau national au moment du premier tour des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN ce soir. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Loupian, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,28% des votes dans la commune. Une évolution de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 43% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Loupian Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors que sur la France entière, les résultats du RN se sont élevés à plus de 33% des voix aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 22 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024 localement. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Loupian ? Le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Loupian au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Manon Bouquin qui se classait en tête au premier tour avec 31,15% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 57,00%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,00%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Loupian ce dimanche ? Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Loupian ont placé en tête Manon Bouquin (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 53,54% des votes. Sébastien Rome (Union de la gauche) et Jean-François Eliaou (Ensemble pour la République) suivaient en obtenant 25,28% et 18,82% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Manon Bouquin rassemblant cette fois 41,26%, devant Sébastien Rome avec 33% et Jean-François Eliaou avec 22,56%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Loupian ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Loupian a atteint 29,08%, en dessous de 15 points de celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 44,07% des inscrits sur les listes électorales de Loupian. Le taux d'abstention était de 47,54% lors des européennes de 2019. Pour comparer, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Loupian ? L'une des clés de ce scrutin législatif est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Loupian a enregistré une participation de 70,92%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 813 personnes en âge de voter dans la commune, 76,52% étaient allées voter, contre un taux de participation de 78,76% au premier tour, soit 1 428 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,43% au premier tour et 44,29% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Loupian ?

17:29 - Élections à Loupian : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Loupian exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,92% et une densité de population de 135 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,19%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 814 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,77%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,65%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,4%, comme à Loupian, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.