Résultat des législatives à Sillé-le-Philippe : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Sillé-le-Philippe, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 42,09% des voix devant Valérie Hayer à 15,31% et Raphaël Glucksmann à 10,71%. Si on entre dans le détail, 165 électeurs l'ont choisie dans la ville.

Elément saillant : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait accumulé 27,75% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,05%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,75% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,9%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,07% contre 52,93%).

11:02 - Élections à Sillé-le-Philippe : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques de Sillé-le-Philippe mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,75%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 373 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,45%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Sillé-le-Philippe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,14% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.