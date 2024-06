Résultat des législatives à Sivry-Courtry : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 204 habitants de Sivry-Courtry passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, glanait ainsi 42,24% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,63% et Raphaël Glucksmann à 10,77%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Sivry-Courtry en 2022 ?

Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Sivry-Courtry lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31,39% dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,55% et 15,18% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,18% des voix pour sa part. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait à Sivry-Courtry avec 53,44%, devant Emmanuel Macron à 46,56%.