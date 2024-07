Résultat des législatives 2024 à Vaux-le-Pénil : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - À Vaux-le-Pénil, la participation était de 66,78% lors de la 1ère manche des législatives

Le taux d'abstention est à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif. Vaux-le-Pénil a enregistré une participation de 66,78%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,82% au premier tour et 47,18% au second tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,22% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 76,56% au premier tour, ce qui représentait 6 435 personnes. Le désir de changement des habitants est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Vaux-le-Pénil (77000).