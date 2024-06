Résultat des législatives à Sotteville-lès-Rouen : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les suffrages de la coalition de gauche scrutés La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Sotteville-lès-Rouen, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 40,25% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 20,82% à Sotteville-lès-Rouen début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 14,06% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,68% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 44% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national à Sotteville-lès-Rouen, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer pas loin des 30% à Sotteville-lès-Rouen. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également grappillés par le parti dans la commune sur la même période (21,68% pour Jordan Bardella en 2019 et 27,62% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Sotteville-lès-Rouen il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail, 2680 votants de Sotteville-lès-Rouen ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait 27,62% des votes contre Raphaël Glucksmann à 20,82% et Manon Aubry à 14,06%.

14:32 - 30,55% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Sotteville-lès-Rouen La ville de Sotteville-lès-Rouen avait offert à Marine Le Pen 20,36% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 30,55% et 25,29% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,19% devant Marine Le Pen (35,81%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Sotteville-lès-Rouen ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives sera très analysé. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Sotteville-lès-Rouen en 2022, lors des élections législatives, avec 17,29% au premier tour, contre 40,25% pour Hubert Wulfranc (Nupes), Sotteville-lès-Rouen votant pour la 3ème circonscription de la Seine-Maritime. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nupes (69,51% contre 30,49% pour le RN). Hubert Wulfranc remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Sotteville-lès-Rouen : une analyse socio-démographique Quelle influence les électeurs de Sotteville-lès-Rouen exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 3899 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 17,03%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2216,19 euros par mois peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,15% et d'une population immigrée de 9,50% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Sotteville-lès-Rouen mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,2% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sotteville-lès-Rouen Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 49,94% au sein de Sotteville-lès-Rouen, contre un taux de participation de 52,29% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,1% au premier tour et seulement 44,92% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.