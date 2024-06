Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 9,9% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 11,16% à Souesmes pour les élections continentales. Mais ce sont 15% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (2,43%), de l'EELV Marie Toussaint (1,62%) ou encore de Léon Deffontaine (1,22%).

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen à Souesmes. L'extrême droite attirait 39,15% des votes, devant Valérie Hayer à 15,62% et Raphaël Glucksmann à 11,16%.

14:32 - Souesmes avait voté Macron lors de la dernière présidentielle

La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Souesmes lors du premier tour de la présidentielle avec 32,29%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29%. Souesmes n'offrait que les troisième et quatrième places à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec 10,14% et 9% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 46,33% contre 53,67%.