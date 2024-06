Résultat des législatives à Suresnes : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes, qui est déjà morte malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Suresnes, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,8% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,01% à Suresnes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (13,36%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,94%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,2%) le 9 juin. Autrement dit un total de 36% sur place.

11:02 - Suresnes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

À Suresnes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 20,08% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,26% ont 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 44,59%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,32% et d'une population étrangère de 10,59% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (55,86%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Suresnes, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.