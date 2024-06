En direct

19:47 - Quel verdict pour à gauche au terme de ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,12% à Talloires-Montmin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la Nupes avait par ailleurs attiré 19,35% des bulletins en moyenne sur les 2 couvrant la ville.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Talloires-Montmin Que déduire des résultats des dernières élections ? Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 20% voire plus à Talloires-Montmin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Talloires-Montmin au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Talloires-Montmin. Le bulletin a convaincu 23,68% des suffrages, soit 256 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 21,28% et Raphaël Glucksmann à 12,12%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Talloires-Montmin ? C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Talloires-Montmin avec 15,7% contre 36,78% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,21% et 8,63% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 32,21% contre 67,79%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Talloires-Montmin Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu à Talloires-Montmin en 2022, lors des élections du Parlement, avec 12,24% au premier tour, contre 38,38% pour les candidats LREM en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux estampillés Ensemble ! Avec 30,52% contre 69,48% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Véronique Riotton (ENS) dans la 1re circonscription avec 72,59% et Antoine Armand (ENS) dans la 2e circonscription avec 51,97%.

11:02 - Élections législatives à Talloires-Montmin : un éclairage démographique En pleine campagne électorale législative, Talloires-Montmin se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 27,68% de cadres supérieurs pour 1 926 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 350 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (46,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 27,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2937,68 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Talloires-Montmin affirme l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

09:32 - C'est l'heure de voter à Talloires-Montmin : l'abstention au cœur des préoccupations À Talloires-Montmin, quelle abstention aux législatives ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Talloires-Montmin (74210). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,35% au premier tour et seulement 47,14% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Talloires-Montmin ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 76,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 78,87% au premier tour, c'est-à-dire 1 504 personnes.