Résultat des législatives à Tancarville : l'élection 2024 en direct

14:32 - 38,95% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Tancarville

C'est probablement le choix du président de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader de l'ancien Front national l'emportait avec 38,95% au premier round contre 24,5% pour Emmanuel Macron et 14,45% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Yannick Jadot devait se contenter de la quatrième place avec 4,11% des suffrages. La cheffe du RN s'était aussi imposée au second tour avec 56,62%.