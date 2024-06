En direct

19:43 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Theillay pour ces élections législatives ? L'autre question de ces législatives sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,79% des votes dans la commune. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 8,18% à Theillay début juin. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 17% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4%), de l'écologiste Marie Toussaint (2%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,27%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 14 points à Theillay Alors que retenir de cet ensemble de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Theillay entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 40% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Theillay début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 48,55% des voix se sont en effet tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Theillay, contre Valérie Hayer à 10,73% et Raphaël Glucksmann à 8,18%. Le mouvement d'extrême droite s'est affiché en tête avec pas moins de 267 électeurs de Theillay.

14:32 - 34,67% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Theillay L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Theillay lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,67% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,14% et 16,87% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 11,51% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 60,94%, devant Emmanuel Macron à 39,06%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très analysé. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Theillay lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Roger Chudeau en tête au premier tour, avec 28,04% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 58,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,41%.

11:02 - Theillay : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Theillay, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 13 hab/km² et 42,78% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 13,91% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 493 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,16%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Theillay mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,65% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Theillay Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,07% au niveau de Theillay, à comparer avec une abstention de 45,19% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,85% au premier tour et seulement 53,05% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Theillay cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 996 personnes en âge de voter au sein de la localité, 21,49% étaient restées chez elles, contre une abstention de 23,19% au premier tour.