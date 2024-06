Résultat des législatives à Thiverval-Grignon : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,23% contre 36,01% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,06% et 7,87% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 29,3% contre 70,7%.

11:02 - Les enjeux locaux de Thiverval-Grignon : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique de Thiverval-Grignon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le taux de chômage à 9,54% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 98 habitants/km² et 39,51% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,73%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (32,21%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,63%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 29,75% à Thiverval-Grignon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.