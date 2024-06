Résultat des législatives à Thorigné-sur-Dué : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel résultat pour les européennes à Thorigné-sur-Dué il y a trois semaines ? Consulter des résultats plus récents nous semble aussi une évidence au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 46,93% des votes sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Thorigné-sur-Dué, devant Valérie Hayer à 12,67% et Raphaël Glucksmann à 9,9%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec pas moins de 237 votants de Thorigné-sur-Dué.

14:32 - Thorigné-sur-Dué avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,98% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Thorigné-sur-Dué. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,14%. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 7,49% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,06%, devant Emmanuel Macron à 47,94%.

12:32 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Thorigné-sur-Dué ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Thorigné-sur-Dué il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 23,88% au premier tour, contre 28,89% pour François Le Forestier (Les Républicains), Thorigné-sur-Dué faisant partie de la 2ème circonscription de la Sarthe. Thorigné-sur-Dué optera en revanche pour Marietta Karamanli (LFI-PS-PC-EELV) au second tour, finalement en tête localement avec 54,61%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Thorigné-sur-Dué La structure démographique et socio-économique de Thorigné-sur-Dué façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 11,16% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 43,45% de population active et une densité de population de 84 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (22,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 594 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,89%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Thorigné-sur-Dué mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,42% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Thorigné-sur-Dué : la participation en question Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des précédentes européennes, 54,68% des inscrits sur les listes électorales de Thorigné-sur-Dué avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,7% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,55% au premier tour et seulement 52,85% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Thorigné-sur-Dué ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.