Résultat des législatives à Torcé-en-Vallée : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels étaient les résultats des européennes à Torcé-en-Vallée au début du mois ? Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 215 votants de Torcé-en-Vallée ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait 42,91% des voix devant Valérie Hayer à 13,57% et Raphaël Glucksmann à 11,58%.

14:32 - Torcé-en-Vallée avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La ville de Torcé-en-Vallée avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la figure du RN prenait la tête avec 33,55% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,69% et 17,56% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 4,46% des suffrages. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant avec 52,84%, devant Emmanuel Macron à 47,16%.

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Torcé-en-Vallée ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Torcé-en-Vallée, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,42% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 37,17% pour Marietta Karamanli (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 61,80%. Marietta Karamanli s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Torcé-en-Vallée : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Torcé-en-Vallée, les élections sont en cours. Avec ses 1 436 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 717 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,37%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 36,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,05% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 704,85 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Torcé-en-Vallée, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Torcé-en-Vallée : les chiffres clés Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 51,5% dans la commune de Torcé-en-Vallée. L'abstention était de 52,22% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 59,78% au premier tour et seulement 60,43% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Torcé-en-Vallée ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.