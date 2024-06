Résultat des législatives à Tours-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Tours-sur-Marne avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 à Tours-sur-Marne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 32,73% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 30,36% et 9,19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,24% contre 46,76%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Même si ce précédent a aussi ses biais… Le Rassemblement national parvenait en première position à Tours-sur-Marne il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Jennifer Marc en tête au premier tour, avec 37,56% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 57,14%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,86%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Tours-sur-Marne : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Tours-sur-Marne, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 7,69% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec 49,25% de population active et une densité de population de 58 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 423 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,92%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tours-sur-Marne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,09% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Tours-sur-Marne L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera la participation à Tours-sur-Marne. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,64% au premier tour et seulement 44,35% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Tours-sur-Marne ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 76,31% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 74,22% au premier tour, c'est-à-dire 740 personnes.