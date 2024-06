Résultat des législatives à Turretot : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un séisme aussi à Turretot le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est notable. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Turretot, avec 41,13%, soit 285 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 13,28% et Raphaël Glucksmann à 10,39%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Turretot au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen a surperformé à Turretot lors de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 31,32% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,3% et 16,61% des voix. Yannick Jadot héritait d'un rôle de figurant avec 4,76% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,21% contre 51,79%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Turretot, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,98% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 30,89% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54,07%. Marie-Agnès Poussier-Winsback s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Turretot, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de Turretot définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 5,92% et une densité de population de 245 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (94,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 667 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,82%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,82%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Turretot mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,2% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Turretot pour les élections législatives À Turretot, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,45% au premier tour et seulement 50,72% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Turretot pour les législatives 2024 ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 77,78% au premier tour, ce qui représentait 966 personnes. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure de modifier les choix que feront les habitants de Turretot.