En direct

19:51 - À Uzès, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 17,63% à Uzès. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Uzès, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,99% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Uzès Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,87% dans la moyenne nationale pour Bardella à Uzès aux européennes En deux ans, cet équilibre politique a été effacé, en France comme à l'échelle locale. Dans le détail, 972 habitants d'Uzès passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a glané ainsi 27,87% des suffrages face à Valérie Hayer à 17,95% et Raphaël Glucksmann à 17,63%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Uzès La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Chez les habitants d'Uzès, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 19,64%, la présidente du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,05% et 24,09% des votes. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 61,38% contre 38,62% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict à Uzès pour Ensemble au premier tour ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Uzès, grattant 14,83% des voix sur place, contre 29,98% pour Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore Philippe Berta qui va cumuler le plus de suffrages, avec 55,86% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Uzès : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale législative, Uzès se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 379 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 247 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 297 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (57,91%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Uzès forme une communauté diversifiée, avec ses 729 résidents étrangers, soit 8,69% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 275 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,43%, annonçant une situation économique mitigée. En résumé, Uzès incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Uzès : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Uzès (30700), la participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,74% au premier tour. Au second tour, 44,74% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Uzès ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,29% dans l'agglomération. La participation était de 69,53% au premier tour, ce qui représentait 4 800 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Uzès.