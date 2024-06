En direct

19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Varois-et-Chaignot pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est électoralement incertain. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Varois-et-Chaignot, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,68% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,53% pour Yannick Jadot, 2,51% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 11,15% à Varois-et-Chaignot. Mais ce sont 19% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,75%), de l'EELV Marie Toussaint (4,48%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,28%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Varois-et-Chaignot Que peut-on déduire de toutes ces données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 26% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Varois-et-Chaignot dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Le résultat des élections il y a quelques jours est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Varois-et-Chaignot, avec 31,72% des voix devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 24,13%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,15%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Varois-et-Chaignot au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est probablement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Varois-et-Chaignot lors du premier tour de la présidentielle avec 37,6%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,17%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 12,47% et 7,17% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 34,44% contre 65,56%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Varois-et-Chaignot, le RN se plaçait à la deuxième place, 18,05% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 35,36% pour Benoît Bordat (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 70,83%. Benoît Bordat s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Varois-et-Chaignot : une analyse socio-démographique Dans les rues de Varois-et-Chaignot, le scrutin est en cours. Avec ses 25,82% de cadres pour 2 029 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 111 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (93,79%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 3,63%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2768,49 € par mois. À Varois-et-Chaignot, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux d'abstention aux élections législatives à Varois-et-Chaignot : ce qu'il faut savoir Au fil des élections passées, les 2 062 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 809 inscrits sur les listes électorales à Varois-et-Chaignot, 37,92% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 44,00% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,6% au premier tour et seulement 48,52% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 777 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 17,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,04% au deuxième tour.