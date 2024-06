Résultat des législatives à Vence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Vence, qui va faire main basse les 18,2% de l'ancienne Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, pourrait en attirer une partie. La liste Glucksmann avait terminé à 12,81% à Vence pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 24% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,39%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,21%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,41%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vence, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 18,2% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Vence Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Vence entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 25% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,05% dans la moyenne nationale pour le RN à Vence début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vence, avec 33,05%, soit 2652 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 15,51% et Raphaël Glucksmann à 12,81%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Vence ? Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,33% contre 28,04% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,57% et 12,1% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,27% contre 54,73%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Vence, grappillant 17,63% des voix sur place, contre 32,73% pour Loïc Dombreval (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune de Vence, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Loïc Dombreval dans la localité.

11:02 - Élections à Vence : l'impact des caractéristiques démographiques A la mi-journée des élections législatives, Vence foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 415 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 457 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,66% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 1 570 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 38,4% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1050,51 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Ainsi, à Vence, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Vence ? À Vence, l'un des critères clés de ces élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention. L'inflation dans le pays, cumulée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient susceptibles de pousser les habitants de Vence à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,96% dans la ville. Le taux d'abstention était de 27,85% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,9% au premier tour. Au second tour, 56,29% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Loïc Dombreval dans la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes ?