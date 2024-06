Résultat des législatives à Verzenay : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives à Verzenay que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La cheffe de la formation avait accumulé 26,5% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,66%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,5% et Jean-Luc Mélenchon avec 9,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 39,78% contre 60,22%).

11:02 - Verzenay : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et la situation socio-économique de Verzenay façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans le village, 17,75% des résidents sont des enfants, et 11,45% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec ses 15,27% d'agriculteurs pour 1 015 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (17,48%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,77%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Verzenay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,71% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.