19:46 - À Vigy, qui va bénéficier des 18,44% de la Nupes ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 18,44% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 14,35% à Vigy. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 16 points à Vigy Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc possible que le RN soit à près de 28% ou plus à Vigy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Vigy il y a trois semaines ? Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes à Vigy. Le bulletin a cumulé 41,53% des voix, contre Valérie Hayer à 14,81% et Raphaël Glucksmann à 14,35%.

14:32 - Vigy avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,12% contre 29,59% pour Emmanuel Macron. Vigy n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,59% et 8,92% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 46,17% contre 53,83%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Vigy ? Il y a deux ans, lors des législatives à Vigy, le RN finissait à la deuxième place, 20,25% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 26,76% pour Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 54,03% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,97%). C'est ainsi Françoise Grolet chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Vigy : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Vigy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 607 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 92 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 502 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (8,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 30,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 283,21 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, à Vigy, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux dernières législatives à Vigy L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Vigy (57640). Au second tour de l'élection présidentielle, 76,38% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,75% au premier tour, ce qui représentait 974 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,85% au premier tour. Au deuxième tour, 42,79% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vigy ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des foyers français seraient par exemple susceptibles faire augmenter le pourcentage de participation à Vigy.