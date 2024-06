En direct

19:51 - À Villabé, qui va bénéficier du vote Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Villabé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,1% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 8,95% à Villabé le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 33% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Villabé Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais des indices se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Villabé le 9 juin Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a secoué le pays il y a quelques jours. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Villabé. Le mouvement a convaincu 34,03% des votes, soit 601 voix, face à Manon Aubry à 18,46% et Valérie Hayer à 10,25%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Villabé lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Villabé avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,16%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 29,29% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,77% et 5,74% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,51% contre 55,49%.

12:32 - À Villabé, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Villabé, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 21,72% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 35,10% pour Farida Amrani (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (55,04%). Farida Amrani remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villabé Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villabé mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,39%. En outre, le taux de ménages propriétaires (72,56%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2496,91 € par mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 514 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,50% et d'une population immigrée de 14,26% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Villabé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,71% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Villabé L'étude des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des dernières européennes, 52,92% des électeurs de Villabé avaient pris part au vote, contre une participation de 46,3% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,88% au premier tour. Au deuxième tour, 42,97% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 77,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 71,37% au second tour, ce qui représentait 2 460 personnes.