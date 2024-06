En direct

19:49 - À Villefranche-sur-Cher, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Une autre incertitude de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Villefranche-sur-Cher, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,66% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment terminé à 8,87% à Villefranche-sur-Cher pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 15% sur place.

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Villefranche-sur-Cher Que déduire des résultats des derniers scrutins ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Villefranche-sur-Cher entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 37% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Villefranche-sur-Cher au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est notable. Le 9 juin en effet, à Villefranche-sur-Cher, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, avec 49,03% des voix contre Valérie Hayer à 12,87% et Raphaël Glucksmann à 8,87%. Ce qui correspond à 503 électeurs dans la localité.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Villefranche-sur-Cher en 2022 ? Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Villefranche-sur-Cher lors de la dernière présidentielle avec un score de 38,53% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,49% et 13,16% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 9,45% des voix. Au 2e tour, face à Macron, la cheffe du RN finissait aussi première avec 58,41% contre 41,59%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Villefranche-sur-Cher. C'est en effet Roger Chudeau qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,46% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 58,46%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,54%.

11:02 - Villefranche-sur-Cher : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Villefranche-sur-Cher, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,79% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 43,13% de population active et une densité de population de 100 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2069,34 €/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 949 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,41%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villefranche-sur-Cher mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,38% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Villefranche-sur-Cher À Villefranche-sur-Cher (41200), le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs décisifs des élections législatives. Les jeunes expriment couramment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ? Lors du premier tour de la présidentielle, 25,5% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,83% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,48% au premier tour. Au second tour, 55,2% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Roger Chudeau dans la 2ème circonscription du Loir-et-Cher ?