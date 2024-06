Résultat des législatives à Villenave-d'Ornon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Villenave-d'Ornon, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Villenave-d'Ornon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 36,5% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,8% à Villenave-d'Ornon. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 38% sur place.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Villenave-d'Ornon ? Alors que conclure de tous ces chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Villenave-d'Ornon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,16%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (25,64%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella à 25,64% à Villenave-d'Ornon le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Il y a quelques semaines en effet, à Villenave-d'Ornon, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, glanant 25,64% des voix contre Raphaël Glucksmann à 19,8% et Valérie Hayer à 13,46%. Ce qui correspond à 3409 bulletins dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Villenave-d'Ornon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 18,39% contre 28,19% pour Emmanuel Macron et 26,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 65,49% contre 34,51% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Villenave-d'Ornon ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Lors des législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Villenave-d'Ornon, grattant 16,15% des voix sur place, contre 36,50% pour Loïc Prud'Homme (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Villenave-d'Ornon, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Loïc Prud'Homme dans la localité.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villenave-d'Ornon Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villenave-d'Ornon se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 40 500 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 773 entreprises, Villenave-d'Ornon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,98%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 2 954 résidents étrangers, soit 7,68% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,12%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2288,56 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Villenave-d'Ornon, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Villenave-d'Ornon ? Le niveau de participation sera l'un des facteurs clés des législatives 2024 à Villenave-d'Ornon (33140). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,41% au premier tour et seulement 46,36% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,31% dans la commune, contre une participation de 72,67% au deuxième tour, soit 18 460 personnes. La volonté de changement des habitants est de nature à pousser les citoyens de Villenave-d'Ornon à ne pas rester chez eux.