Résultat des législatives à Villeneuve-d'Ascq : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Villeneuve-d'Ascq, quels seront les reports des voix de gauche ? Une autre interrogation de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,98% à Villeneuve-d'Ascq. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 47% sur place. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Villeneuve-d'Ascq, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 40,69% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement à Villeneuve-d'Ascq lors des législatives ? Alors que conclure de cette combinaison de données ? Les sondages d'intentions de vote dessinent un Rassemblement national à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son score des élections législatives 2022. Selon une simple addition, cette tendance doit l'approcher de 26% à Villeneuve-d'Ascq, soit quinze points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Villeneuve-d'Ascq n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait calmer les analyses les plus hâtives.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à Villeneuve-d'Ascq lors des élections de juin Regarder quelques jours en arrière apparaît également comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Même si certaines communes sont hors catégorie... Manon Aubry a en effet vaincu à Villeneuve-d'Ascq lors des européennes 2024, avec 22,18%. La liste a relégué le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 17,8% des voix.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Villeneuve-d'Ascq au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 14,35% contre 29,46% pour Emmanuel Macron et 34,2% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,9% devant Marine Le Pen (27,1%).

12:32 - À Villeneuve-d'Ascq, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Villeneuve-d'Ascq, grappillant 11,73% des suffrages sur place, contre 40,69% pour Ugo Bernalicis (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Villeneuve-d'Ascq, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Ugo Bernalicis dans la localité.

11:02 - Analyse socio-économique de Villeneuve-d'Ascq : perspectives électorales Quelle influence les habitants de Villeneuve-d'Ascq exercent-ils sur les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 17,24% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 2254 habitants par km² et 44,55% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 912 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 18 620 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,47% et d'une population étrangère de 10,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 14,04% à Villeneuve-d'Ascq, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives démarrent à Villeneuve-d'Ascq : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Villeneuve-d'Ascq (59491). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,13% au premier tour et seulement 53,26% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 39 567 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 30,17% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,02% au premier tour.