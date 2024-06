En direct

19:39 - Quel candidat vont élire les supporters de la gauche à Villers-les-Pots ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,47% à Villers-les-Pots. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 20% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villers-les-Pots, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 29,58% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Villers-les-Pots Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Villers-les-Pots entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 36% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Villers-les-Pots au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Villers-les-Pots, à 44,37%, soit 205 voix dans la ville. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 11,69% et Raphaël Glucksmann à 11,47%.

14:32 - 34,71% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Villers-les-Pots L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. La communauté des électeurs de Villers-les-Pots avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien FN terminait avec 34,71% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,72% et 15,53% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 8,24% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 55,85% contre 44,15%.

12:32 - Catherine Hervieu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Villers-les-Pots Aux législatives en 2022 à Villers-les-Pots, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 28,8% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 29,58% pour Catherine Hervieu (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 53,61%. Catherine Hervieu s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Villers-les-Pots : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Villers-les-Pots comme partout ailleurs. Avec ses 1 192 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 56 entreprises, Villers-les-Pots se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,26% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 35,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 48,46% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 598,81 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Villers-les-Pots, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Villers-les-Pots : que retenir des précédentes élections ? L'étude des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, 38,35% des personnes habilitées à voter à Villers-les-Pots avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 42,37% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,57% au premier tour. Au deuxième tour, 55,16% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la présidentielle, sur les 771 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,34% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,86% au second tour.