Résultat des législatives à Villeurbanne : les premiers chiffres du 1er tour, ce que l'on sait déjà

La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Avec 11.75%, c'est un score trop maigre qu'avait obtenu Marine Le Pen à Villeurbanne au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 37.88% et 25.83% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 75.98% contre 24.02% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

15:44 - Villeurbanne : démographie, élections et stratégies politiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villeurbanne est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 156 928 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 14 993 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 45% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 16,98% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 21 217 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 19,03%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 957 € par an, la commune désire plus de prospérité. À Villeurbanne, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.