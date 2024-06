En direct

19:49 - À Villiers-Saint-Frédéric, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Villiers-Saint-Frédéric, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,04% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,49% pour Yannick Jadot, 2,34% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,89% à Villiers-Saint-Frédéric. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 32% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Villiers-Saint-Frédéric Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 17% voire plus à Villiers-Saint-Frédéric ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 20,98% pour la liste Rassemblement national à Villiers-Saint-Frédéric le 9 juin Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a quelques semaines en effet, à Villiers-Saint-Frédéric, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 20,98% des voix face à Valérie Hayer à 20,15% et Raphaël Glucksmann à 15,89%. Ce qui correspond à 305 électeurs dans la cité.

14:32 - 37,42% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Villiers-Saint-Frédéric C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Villiers-Saint-Frédéric que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 13,8% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,42%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,7% et Marine Le Pen avec 13,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,16% contre 72,84%).

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives à Villiers-Saint-Frédéric ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Villiers-Saint-Frédéric, comptant 9,72%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 37,70% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Karl Olive (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Les données démographiques de Villiers-Saint-Frédéric révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Villiers-Saint-Frédéric, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 36,48% de cadres pour 3 068 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 247 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (89,11%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 29,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,36% des ménages sont des couples sans enfant. Ainsi, Villiers-Saint-Frédéric incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Villiers-Saint-Frédéric : les législatives débutent Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des dernières européennes, parmi les 2 447 inscrits sur les listes électorales à Villiers-Saint-Frédéric, 39,8% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 37,35% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,22% au premier tour et seulement 46,27% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 22,0% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 16,75% au premier tour.