19:43 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Vouzon ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vouzon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,66% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,23% à Vouzon. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,24% de Manon Aubry (LFI), les 2,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 18% cette fois.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Vouzon Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des tendances se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 12 points à Vouzon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 27% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 38,85% à Vouzon au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 38,85% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Vouzon, contre Valérie Hayer à 16,19% et Raphaël Glucksmann à 12,23%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi pas moins de 216 électeurs de Vouzon.

14:32 - À Vouzon, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vouzon lors du premier tour de la présidentielle avec 32,11%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 32,11%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 11,84% et 6,96% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,66% contre 53,34%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Vouzon ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections. Lors des dernières législatives à Vouzon, le RN terminait à la deuxième place, 19,55% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,60% pour Pascal Bioulac (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme La République en Marche avec 52,28%. C'est ainsi Emmanuelle Chaplault (La République en Marche) qui l'emportait.

11:02 - Le poids démographique et économique de Vouzon aux législatives Dans les rues de Vouzon, le scrutin est en cours. Dotée de 786 logements pour 1 434 habitants, la densité de la commune est de 19 habitants/km². Ses 82 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,67% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 263,25 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à Vouzon, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Vouzon pour les législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,71% des inscrits sur les listes électorales de Vouzon (Loir-et-Cher). L'abstention était de 39,82% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,94% au premier tour. Au second tour, 47,42% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,21% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,54% au deuxième tour.