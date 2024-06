Résultat des législatives à Wattrelos : premiers chiffres de l'élection 2024

L'autre question qui enveloppe ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a glané 6,69% à Wattrelos. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (19,57%), de l'EELV Marie Toussaint (2,59%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,21%). La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Wattrelos, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 30,61% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN pourrait s'approcher de 40% à Wattrelos lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Wattrelos, à 43,23%, soit 5265 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Manon Aubry à 19,57% et Valérie Hayer à 9,68%.

Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Wattrelos. Marine Le Pen rassemblait 32,86% au premier tour contre 28,53% pour Jean-Luc Mélenchon et 21,83% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,34% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est aussi la leader du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu à Wattrelos avec 52,75%, devant Emmanuel Macron à 47,25%.

11:02 - Démographie et politique à Wattrelos, un lien étroit

Comment les habitants de Wattrelos peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 17,85% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 3070 hab/km² et 46,18% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 795 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,86% et d'une population immigrée de 9,27% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Wattrelos mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,65% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.