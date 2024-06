Résultat des législatives à Yébleron : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Yébleron. Ladite liste attirait 41,46% des votes, soit 182 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 12,3% et Raphaël Glucksmann à 10,48%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Yébleron au premier tour de la présidentielle 2022

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Yébleron lors de la dernière élection présidentielle avec un score de 36,15% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,96% et 13,63% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 4,74% des suffrages. Rebelotte au second tour devant Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 52,57% contre 47,43%.