Résultat des législatives à Yvetot : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Yvetot pour ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,92% à Yvetot. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,43% des suffrages dans la localité.

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Yvetot Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 38,93% à Yvetot le 9 juin dernier Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Yvetot, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, récoltant 38,93% des votes devant Valérie Hayer à 15,65% et Raphaël Glucksmann à 13,92%. Ce qui correspond à 1726 bulletins dans la commune.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Yvetot ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Yvetot avec 28,71% contre 31,07% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,22% et 5,25% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 45,12% contre 54,88%.

12:32 - Quel score à Yvetot pour Ensemble aux législatives 2024 ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très observé. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Yvetot, obtenant 23,7% des votes sur place, contre 31,22% pour Xavier Batut (LREM). Sur la commune d'Yvetot, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Yvetot En pleine campagne électorale législative, Yvetot se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 385 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 812 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 14,98% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 32,18% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 36,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2222,35 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Yvetot, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent à Yvetot : la participation en question La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Yvetot. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,22% au premier tour. Au second tour, 54,47% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Yvetot cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 29,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 30,86% au premier tour. L'inflation dans le pays est de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Yvetot.