Résultat des législatives à Yzeure : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un résultat aux législatives entre 33% et 36% à Yzeure pour la nouvelle coalition de gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Yzeure, le binôme Nupes avait en effet glané 36,49% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,57% pour Yannick Jadot, 4,68% pour Fabien Roussel et 2,89% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,7% à Yzeure. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Yzeure Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Yzeure entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,35% dans la moyenne nationale pour Bardella à Yzeure le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Yzeure, avec 30,35% des bulletins (1519 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 17,7%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 14,09%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Yzeure lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Yzeure avec 22,25% contre 29,82% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,49% et 5,45% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,99% contre 62,01%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Yzeure ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Yzeure en 2022, lors des législatives, avec 14,97% au premier tour, contre 36,49% pour Yannick Monnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Yzeure faisant partie de la 1ère circonscription de l'Allier. Au second round, c'est encore Yannick Monnet qui va glaner le plus de votes, avec 57,65% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Yzeure A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Yzeure apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 598 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 548 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 666 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 327 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 11,66%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 26 745 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, Yzeure incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Yzeure : les leçons des précédentes élections Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, pendant les élections européennes, parmi les 9 764 inscrits sur les listes électorales à Yzeure, 46,24% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 45,42% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,79% au premier tour. Au deuxième tour, 51,66% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Yzeure ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,32% des votants de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 26,16% au deuxième tour.