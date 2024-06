Résultat des législatives à Zimmersheim : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Zimmersheim, à 28,33%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 18,33% et Raphaël Glucksmann à 14,07%.

Emmanuel Macron en tête à Zimmersheim lors de la dernière présidentielle

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Zimmersheim lors du premier tour de la présidentielle avec 38,59%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 18,31%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,96% et 10,42% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,21% contre 65,79%.