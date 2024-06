Résultat des législatives au Bouscat : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives au Bouscat Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 19,18% au Bouscat. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, au Bouscat, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,81% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,61% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,87% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 5 points au Bouscat Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces scores. Mais des indices se distinguent… En analysant rapidement la progression du Rassemblement national vue des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait s'élever à environ 18% au Bouscat. Un verdict qui concorde avec les électeurs également conquis par la formation politique dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 5 points qui peut encore monter.

15:31 - Le Bouscat pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui s'est tenu il y a quelques jours. Même si le séisme n'a pas frappé toutes les communes. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de son score national en effet aux européennes dans la commune. La tête de liste RN s'est classé troisième, avec 18,47%, derrière Valérie Hayer avec 21,77% et Raphaël Glucksmann avec 19,18%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron au Bouscat au premier tour de l'élection présidentielle Les électeurs du Bouscat avaient opté pour Marine Le Pen à 12,5% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 39,05% et 17,74% des voix. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 74,86% contre 25,14% pour Le Pen.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel en 2022 Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune du Bouscat, grattant 10,46% des voix sur place, contre 40,62% pour Thomas Cazenave (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune du Bouscat, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Le Bouscat : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et la situation socio-économique du Bouscat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,91%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,36%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,60%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,15%), témoigne d'une population instruite au Bouscat, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les législatives commencent au Bouscat : la participation en question Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, sur les 18 519 inscrits sur les listes électorales au Bouscat, 39,78% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 45,71% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,03% au premier tour et seulement 49,41% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Bouscat ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,25% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,75% au deuxième tour.