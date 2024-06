Résultat des législatives au Breil-sur-Mérize : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une avance du RN au Breil-sur-Mérize début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 42,8% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen au Breil-sur-Mérize, contre Raphaël Glucksmann à 15% et Valérie Hayer à 12,2%. Le RN a fini premier avec pas moins de 214 habitants du Breil-sur-Mérize passés par les urnes.

14:32 - 33,08% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle au Breil-sur-Mérize C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs du Breil-sur-Mérize avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La numéro 1 du RN prenait les devants avec 33,08% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,47% et 13,86% des voix. Le Breil-sur-Mérize n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 4,49% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,6% contre 50,4%.

12:32 - Marietta Karamanli (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des législatives 2022 au Breil-sur-Mérize Le résultat de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement 2024 localement, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 au Breil-sur-Mérize, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 27,22% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 33,97% pour Marietta Karamanli (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (54,73%). Marietta Karamanli remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le Breil-sur-Mérize : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire du Breil-sur-Mérize, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 560 habitants répartis dans 757 logements, cette ville présente une densité de 83 habitants/km². Avec 46 entreprises, Le Breil-sur-Mérize permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 22,28% des résidents sont des enfants, et 7,25% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 41,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,33% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 724,45 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Le Breil-sur-Mérize incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Coup d'envoi des législatives au Breil-sur-Mérize : la participation en question Au Breil-sur-Mérize (72370), la participation constituera incontestablement l'une des clés des législatives. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 049 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,03% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,22% au premier tour, c'est-à-dire 831 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,69% au premier tour. Au second tour, 45,36% des votants se sont déplacés. Les jeunes affichent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?