19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 au Grand-Bornand convoité La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. La liste Glucksmann avait glané 6,64% au Grand-Bornand début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 1,85% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,01% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 13% sur place. Au cours du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 8,58% des votes dans la localité.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le RN au Grand-Bornand Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à environ 20% voire plus au Grand-Bornand ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne au Grand-Bornand au début du mois Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes au Grand-Bornand. Le mouvement attirait 27,95% des voix, contre Valérie Hayer à 21,22% et François-Xavier Bellamy à 18,82%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête au Grand-Bornand au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 au Grand-Bornand avec 15,86% contre 38,34% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 11,08% et 8,41% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 32,75% contre 67,25%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 au Grand-Bornand ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très analysé. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville du Grand-Bornand, obtenant 11% des voix sur place, contre 35,75% pour Lionel Tardy (Divers droite). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant cette fois le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Démographie et politique au Grand-Bornand, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale législative, Le Grand-Bornand est perçue comme une commune dynamique et animée. Dotée de 5 507 logements pour 2 068 habitants, la densité de la ville est de 35 hab par km². Ses 560 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 593 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (15,98%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 35,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 6583,14 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Au Grand-Bornand, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives au Grand-Bornand Au cours des dernières années, les 2 121 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 57,2% des votants du Grand-Bornand. Le taux de participation était de 52,39% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,37% au premier tour. Au deuxième tour, 48,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.